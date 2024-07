Tuttosport – Juve-Raspadori, il giocatore piace a Thiago Motta: le ultime

Secondo Tuttosport, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, piace molto a Thiago Motta, allenatore della Juventus: “Proprio per questo il profilo ideale resta Giacomo Raspadori, pur nella difficoltà di dover imbastire una trattativa con il Napoli: l’ex Sassuolo è molto stimato da Thiago Motta, che lo ritiene sufficientemente versatile e dal notevole potenziale ancora inespresso. Non è un’operazione semplice e in questo momento non rappresenta una priorità assoluta per Giuntoli: è un affare da mese di agosto, ma l’interesse c’è. E magari potrebbe tornare di moda l’idea di un’operazione con dentro anche Federico Chiesa. Più facile arrivare a un altro attaccante in organico nel Napoli, ovvero Giovanni Simeone, anche perché l’argentino pare fuori dal progetto di Conte. Ma la Juventus sembra avere altre idee e una di queste porta a Genova, sponda rossoblù”.