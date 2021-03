Tuttosport – La Fiorentina sogna Sarri, ma il nome più in voga è quello di Gattuso

La Fiorentina naviga in brutte acque e, come se non bastasse, sono arrivate le toccanti dimissioni di Prandelli ad agitare ancor di più l’ambiente. La palla, ora, passa nuovamente nelle mani di Iachini, che avrà il compito di salvare a tutti i costi la viola da una clamorosa retrocessione.

Lo staff dirigenziale, tuttavia, ha in mente ancora un altro allenatore per la Fiorentina del futuro, come spiega oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano, Maurizio Sarri è il sogno proibito, in seconda fascia ci sono poi Ivan Juric e Roberto De Zerbi. Tra i nomi più in voga, però, c’è quello di Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese, il cui addio al Napoli sembra ormai segnato, è stato accostato più volte al club toscano.