Tuttosport – Mandava, il Napoli ha l’accordo per giugno ma potrebbe anticiparne l’arrivo a gennaio

Emergono novità sul fronte mercato per il Napoli e in particolare su Reinildo Mandava, calciatore del Lille attenzionato già da tempo dal club azzurro. A riferirle è l’edizione odierna di Tuttosport che scrive: “Dal campionato francese il ds Giuntoli proverà a prendere a gennaio un calciatore che ha prenotato per giugno. È Reinildo Mandava, il 27enne mancino del Mozambico, anche lui al Lille ed ancora oggi in contatto con Osimhen, come confessò di recente il suo agente Manuel Tomas.

Il Napoli ha già un accordo con Reinildo a partire da giugno e in forza della prospettiva di prendere il calciatore a parametro zero, potrebbe proporre al club transalpino la cessione a gennaio in cambio di non più di 5/6 milioni di euro. Il coach del Lille, Gourvennec, si sta già abituando all’idea di perderlo ed in 3 partite di campionato su 14 non lo ha proprio convocato. L’arrivo di Reinildo già a gennaio, permetterebbe a Spalletti di avere un altro titolare a sinistra“.