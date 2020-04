Tuttosport – Milik-Juve, al Napoli potrebbero interessare due giovani contropartite

La Juve non abbandona la pista che porta ad Arkadiusz Milik. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, ci sono stati già dei contatti informali con l’entourage del giocatore e il polacco ha messo i bianconeri al primo posto, ribadendo che ci sono anche le proposte di Tottenham e Chelsea.

Il quotidiano spiega come il Napoli valuti Milik 40-50 milioni, ma non si preclude nessuna strada pur di non perderlo a zero fra quattordici mesi. “I bianconeri – scrive Tuttosport – proveranno a trovare un compromesso attraverso qualche contropartita: se Bernardeschi è complicato, Daniele Rugani è una possibilità e Cristian Romero (centrale juventino in prestito al Genoa) sembra ancora più fattibile per costi, età (21) e margini di crescita. Discorso analogo per Luca Pellegrini, terzino bianconero in prestito al Cagliari”.