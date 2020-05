Tuttosport – Milik, rinnovo finalizzato alla cessione alla Juve: possibile prestito biennale con obbligo di riscatto

Arek Milik potrebbe firmare il rinnovo col Napoli, non per restare ma per poter favorire la cessione alla Juve. La società azzurra ha fissato il prezzo per il polacco (50 mln), cifra che i bianconeri vorrebbero ammortizzare con uno scambio. Tanti i nomi offerti come contropartita, da Cuadrado a Romero, ma gli azzurri vorrebbero solo cash. Da qui arriva l’idea del rinnovo.

Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, Milik potrebbe firmare il prolungamento di contratto con fine di essere ceduto alla Juve tramite un prestito biennale con obbligo di riscatto. Questa formula permetterebbe alla Signora di diluire l’investimento nel tempo e al Napoli di vedere il giocatore alla cifra fissata. “Ovviamente Milik dovrebbe dare il proprio assenso al prolungamento e in questo momento sembra difficile. Non impossibile, però. Soprattutto se nei prossimi mesi l’ex Ajax dovesse capire che non esistono altre strade per raggiungere Torino già a settembre”.