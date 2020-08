Tuttosport – Milik sarà l’erede di Dzeko alla Roma

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i giallorossi avrebbero individuato in Arkadiusz Milik il profilo giusto per sostituire Edin Dzeko. Il gigante bosniaco è promesso sposo alla Juventus, forte richiesta del nuovo Mr. Pirlo e la Roma non si farà trovare impreparata. Sono aumentati i contatti tra la società capitolina e l’entourage del giocatore, che era il prescelto della Juve fino a poco tempo fa. Spunta, però, una nuova ipotesi: Milik può rimanere un altro anno a Napoli per poi liberarsi a zero nel 2021.