Tuttosport – Milik verso l’addio: Juve, Atletico e Chelsea pronte ad offrire contropartite

L’azzurro della maglia di Arek Milik sbiadisce e per il polacco iniziano a farsi avanti Juve, Atletico e altre big europee. Il rinnovo di Mertens spinge il centravanti azzurro all’addio, che intanto inizia a fantasticare su una nuova avventura. La sua volontà è quella di raggiungere Sarri a Torino, ma non è l’unica opzione interessante. De Laurentiis non lo vuole cedere per meno di 40-50 milioni, così le pretendenti dell’azzurro riflettono su una possibile contropartita per abbattere la cifra chiesta dal patron. Ne parla Tuttosport.

“Stando a quanto filtra dalla Polonia, l’attaccante non ha cambiato le proprie gerarchie. In cima ai pensieri di Milik c’è sempre il desiderio di ritrovare Sarri in bianconero. De Laurentiis valuta la punta non meno di 40-50 milioni. A quelle cifre possono arrivare soltanto con soluzioni creative. Come l’Atletico Madrid è pronto a offrire Diego Costa, con il Tottenham si era parlato di soldi e Lucas Moura e il Chelsea aveva ipotizzato Boga come contropartita. La Juventus ragiona su Rugani, Luca Pellegrini e Romero. De Laurentiis punta a monetizzare al massimo l’eventuale cessione”.