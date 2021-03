Ciò che aspetta il Napoli nei prossimi tre impegni in campionato è un vero tour de force. Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gattuso firmerebbe per ottenere 5 punti tra Milan, Juve e Roma. Tre gare fondamentali per gli azzurri, chiamati al riscatto per non perdere la rincorsa alla zona Champions.