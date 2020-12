L’edizione odierna di Tuttosport scrive sul Napoli ricordando come nelle trasferte esterne gli azzurri non abbiano mai subito una sconfitta in questa stagione. Gli uomini di Gattuso, quest’anno in campionato sono tornati a casa sempre con i tre punti in tasca dalle trasferte ( Parma,Benevento,Bologna e Crotone) . Dato che lascia ben sperare per il match di stasera al San Siro, dove ci sarà l’Inter ad aspettare gli uomini di Gattuso, avversario di ben altro livello.