Tuttosport – Napoli, Gattuso non vuole cali di tensione: ecco la mossa strategica per la Real Sociedad

Stasera al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Real Sociedad e il tecnico calabrese non vuole scherzi: il Napoli dovrà vincere per evitare il rischio eliminazione e conquistare i sedicesimi di Europa League.

E nonostante gli azzurri si trovino in una posizione vantaggiosa, essendo primi nel girone, Rino Gattuso non vuole cali di tensione. Ecco perchè anche stavolta non ha voluto svelare gli undici che scenderanno in campo , ma lo farà solo nella riunione tecnica post pranzo, tenendo così sulla corda i suoi giocatori.

Fonte : Tuttosport