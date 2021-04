Tuttosport – Napoli, Insigne affaticato dopo la Nazionale: Gattuso non vuole correre rischi

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il capitano azzurro sarebbe rientrato dagli impegni con la Nazionale affaticato. Zilienski, Fabìan e Politano senderanno dal primo minuto in campo ma su Insigne e Mertens ci sono ancora dubbi. Gattuso non vuole rischiare qualche acciacco in vista del match fondamentale contro la Juventus mercoledì.

Secondo il quotidiano, quella di mercoledì sarebbe una sfida fondamentale per la volata Champions, che diventerebbe più che fattibile in caso di vittoria del Napoli. Ecco perchè allora Gattuso non vuole correre rischi a partire da Demme e Lozano che sono diffidati, a finire con Insigne e Mertens rientrati acciaccati e affaticati dagli impegni con le rispettive nazionali.