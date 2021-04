Sono stati in molti a pensarlo domenica. Dopo la squalifica per diffida di Hirving Lozano si è praticamente avuta la certezza che Matteo Politano sarà uno dei protagonisti di Napoli-Inter.

L’azzurro, come riporta Tuttosport, ha al momento il dente avvelenato contro Antonio Conte, tecnico che ai tempi dell’Inter non gli ha mai concesso spazio ed in fondo non ha mai creduto davvero in lui.