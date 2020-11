Tuttosport – Napoli, la sosta Nazionali riporta a Gattuso giocatori stanchi: Insigne su tutti

La sosta Nazionali ha riportato a Rino Gattuso giocatori privi di verve e soprattutto stanchi dal punto di vista mentale. Questa è la chiave di lettura adottata dall’edizione odierna di Tuttosport, come spiegazione delle prestazioni insufficienti da parte di alcuni giocatori del Napoli nella sconfitta di domenica al San Paolo contro il Milan.

“In primis Insigne. Tre partite giocate in 7 giorni (Polonia, Bosnia e Milan) per complessivi 180 minuti e domenica sera il capitano non ha avuto la stessa verve mostrata in Nazionale. Idem per Fabian Ruiz, protagonista di tre gare in 8 giorni, due con la Spagna e poi quella contro il Milan che ha evidenziato un chiaro appannamento. Ma anche Di Lorenzo, Koulibaly, Mertens e Lozano, tutti protagonisti della settimana in nazionale, non sono riusciti ad esprimersi come sanno. Soprattutto nell’aspetto motivazionale”.