Continua la riabilitazione di Victor Osimhen con Gennaro Gattuso che in conferenza ha mostrato parte della delusione per non aver subito l’attaccante a disposizione.

Come riporta Tuttosport il giocatore non giocherà ne stasera e ne in Europa League, l’obiettivo è averlo in campo contro la Sampdoria il 13 Dicembre.