Tuttosport – Napoli, per Boga 20 milioni più Younes come contropartita

L’edizione odierna di Tuttosport riporta un incontro tra il Napoli ed il Sassuolo per Boga, nella cui trattativa sarebbe stato inserito Younes come contropartita. L’incontro sarebbe avvenuto tra i due direttori sportivi, Cristiano Giuntoli per gli azzurri e Giovanni Carnevali per i neroverdi. A quanto si apprende, gli emiliani vorrebbero chiudere intorno ai 35 milioni di euro, ma i partenopei vorrebbero inserire nella trattativa Amin Younes.

“I due responsabili del mercato Giuntoli e Carnevali, hanno provato a sbloccare una trattativa che si è arenata sul quantum. Il Sassuolo chiede non meno di 35 milioni cash per il cartellino del 23enne appena riscattato dal Chelsea, di contro il Napoli vorrebbe inserire nell’affare un altro esterno, con caratteristiche differenti da Boga eppure apprezzato allo stesso modo: il tedesco Amin Younes più 20 milioni sull’unghia.

Al momento permane lo stallo, anche se Boga preme per la cessione tanto che mercoledì scorso a Parma, il ds Giuntoli e l’agente di Boga (si tratta del fratello Daniel) hanno trovato un’intesa di massima per lo stipendio del calciatore, un quinquennale da 1.8 milioni (più bonus) a stagione ed accordo indicizzato a crescere”.