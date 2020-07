Tuttosport – Napoli, se salta Osimhen è pronto il piano B: ritorno di fiamma per un giocatore del Milan

Raffaele Auriemma torna a parlare della questione punte in casa Napoli sulle pagine di Tuttosport. Come già anticipato ieri, gli azzurri attendono una risposta da Osimhen, ma se dovesse saltare l’affare si potrebbe andare a pescare in casa Milan. Giuntoli infatti guarda con attenzione Rafael Leao, giovane talento che si è messo in mostra quest’anno con i rossoneri.

“Ma per la punta centrale si guarda all’anno prossimo: il Napoli attende paziente la risposta di Osimhen, ben sapendo che l’offerta fatta agli ex agenti del nigeriano non cambierà nonostante le sollecitazioni del nuovo agente D’Avila. Il Napoli attende e si guarda pure intorno, tornando agli obiettivi del passato. Uno di questi è il 21enne Rafael Leao, ex Lille che nella scorsa tornata di mercato preferì il Milan alle avances partenopee”.