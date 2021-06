Tuttosport – Napoli su Kaio Jorge, ma le commissioni per gli agenti sono elevate: la situazione

Il Milan piomba su Kaio Jorge, talento del Santos oggetto del desiderio anche del Napoli. Il quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa un bilancio del costo dell’operazione, fuori portata per gli azzurri: “Martedì scorso c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e gli intermediari dell’operazione che hanno esposto a Maldini e Massara le cifre dell’eventuale operazione: 10 milioni per il Santos, che dal 1 gennaio lo perderebbe a zero visto che il contratto del ragazzo scadrà il 31 dicembre, e 10 milioni di commissioni per gli agenti. Un pacchetto da 20 milioni sul quale il Milan sta riflettendo, su di lui ci sono anche Juventus e soprattutto il Napoli che ha lavorato sotto traccia per settimane“.