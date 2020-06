Tuttosport – Rinnovo Gattuso, si pensa a una clausola rescissoria di 8 milioni

Come riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, a Castel Volturno De Laurentiis ha discusso anche del rinnovo di Gattuso. Il Presidente è rimasto anche per parlare con il tecnico di un rinnovo che però, almeno al momento, le due parti non hanno fretta di firmare. L’accordo però è già caratterizzato nelle linee economiche: triennale da 1,5 miloni durante il primo anno, da 1,6 nel secondo e 1,7 nel terzo.

Si pensa peraltro all’aggiunta di una clausola rescissoria molto alta nel contratto di Gattuso. Si parla addirittura di una cifra di 8 milini di euro. Questo perché De Laurentiis avrebbe molta fiducia in Gattuso, fiutando il fatto che a breve possa diventare uno degli allenatori più importanti della Serie A. Al momento però, come già detto, non sembra esserci fretta per la firma tra le parti.