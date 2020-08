Tuttosport – Via Allan e Koulibaly per sbloccare il mercato in entrata: ecco i nomi in cima alla lista di Gattuso

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli, pronto a sbloccarsi non appena saranno ufficiali le cessioni di Allan e di Koulibaly. “Immediatamente dopo l’arrivo del bonifico da 70 milioni per Koulibaly, sarà possibile girare i 25 milioni al presidente Lopez per definire l’acquisto di Gabriel. E non finisce qui. Il piano d’azione del Napoli prevede anche la cessione di Milik alla Roma in cambio di Under e 20 milioni (ma i giallorossi non vogliono andare oltre i 15), denaro da restituire al club di Friedkin, fino ad un ammontare di 25 milioni per acquistare Veretout.

Infine l’assalto al Sassuolo per Boga, con un assegno da 25 milioni di euro ed il cartellino di Ounas che piace tanto a De Zerbi. Dall’addio a Maksimovic, poi, arriverebbero dall’Arsenal sia un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro.”