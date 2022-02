UFFICIALE – Capienza degli stadi, si torna al 75%

Torna la capienza al 75% in tutti gli stadi italiani e al 60% nei palasport già a partire dalle partite di oggi, 19 febbraio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto con le norme aggiornate, si torna alla situazione precedente al 24 dicembre. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, l’ha confermato con una nota: “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 11/2022, riportiamo le capienze degli impianti sportivi al 75% all’aperto ed al 60% al chiuso. E’ un risultato atteso da tutto il mondo dello sport, che ho reso possibile anche grazie alla sinergia con il Ministro Speranza e con tutte le forze parlamentari. Adesso, sempre monitorando la curva epidemiologica, l’obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo”.