UFFICIALE – Coppa Italia Primavera: il Napoli esordirà contro l’Ascoli

Mercoledì 23 settembre inizia l’avventura della nuova Primavera di mister Cascione. In casa contro l’Ascoli, gli azzurrini esordiranno nel primo turno di Coppa Italia: formula in gara secca, che il Napoli giocherà in casa, in caso di parità nei tempi regolamentari, supplementari e calci di rigore.

TABELLONE – Qualora il Napoli riuscisse a superare l’Ascoli affronterà la vincente del match fra Lazio e Cosenza al secondo turno, giocando anche la seconda sfida in casa. In caso di passaggio del secondo turno, si affronterà l’Atalanta al terzo turno, sempre con la formula della gara unica, ma questa volta in trasferta.