UFFICIALE – Empoli-Napoli, da lunedì 14 ottobre in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti

Empoli Football Club informa che dalle ore 10.00 di venerdì 11 ottobre saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Napoli, gara valida per l’ottava giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 20 ottobre alle ore 12.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

FASI DI VENDITA

FASE DI PRELAZIONE

Dalle ore 10.00 di venerdì 11 ottobre 2024 fino a domenica 13 ottobre, gli abbonati azzurri alla stagione 2024/25 avranno la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione per sé o per altre persone (fino ad un massimo di due) nei settori di Poltronissima, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord (in questa prima fase di vendita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud ospiti). I tagliandi potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure su https://empolifc.vivaticket.it (inserendo il codice Tessera seguito dalla data di nascita)

VENDITA LIBERA

Dalle ore 16.00 di lunedì 14 ottobre avrà inizio la vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure online su https:// empolifc.vivaticket.it .

MODALITÀ DI VENDITA

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolifc.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa). Si informa che i biglietti in vendita di Tribuna Inferiore di fila C/B/A hanno collocazione con limitata copertura e visibilità ed avranno un prezzo di vendita scontato rispetto al prezzo normale di vendita.

Per i settori di Maratona Superiore e Curva Nord la vendita dei biglietti è riservata ai residenti in Toscana o con cittadinanza straniera. I tagliandi saranno in vendita nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana; anche online, su https:// empolifc.vivaticket.it , la vendita sarà riservata ai soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera (necessaria l’autodichiarazione di residenza). I biglietti in vendita di Maratona Superiore Laterale file dalla lettera A alla lettera P posti dal n°01 al 10 (MLN1) e posti dal 196 al 208 (MLS2) hanno collocazione con limitata copertura.

Il settore di Maratona Inferiore è esaurito in campagna abbonamenti; eventuali tagliandi saranno disponibili solo ed esclusivamente nel caso in cui un abbonato proceda alla rivendita del posto. Anche in questo caso la vendita dei biglietti è riservata ai residenti in Toscana o con cittadinanza straniera. I tagliandi saranno in vendita nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana; anche online, su https:// empolifc.vivaticket.it , la vendita sarà riservata ai soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera (necessaria l’autodichiarazione di residenza)

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi. Empoli Football Club non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge