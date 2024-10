UFFICIALE – Empoli-Napoli, fasi e modalità d’acquisto per i tagliandi del settore ospiti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Empoli – Napoli, in programma domenica 20 ottobre 2024, alle ore 12:30 allo stadio Castellani di Empoli, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I settori riservati alla tifoseria ospite sono:

Curva sud Ospiti (Accesso al settore “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05)

Tribuna Laterale sud (Accesso al settore “Tribuna laterale Sud Ospiti”: varco 26)

La vendita dei biglietti sarà divisa in due fasi:

1^ fase di vendita

Periodo di vendita riservato ai soli tifosi fidelizzati della SSC Napoli

Inizio vendita, dalle ore 16:00 di lunedì 14 ottobre2024 fino alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024.

Biglietti in vendita in tutta la rete dei punti vendita VIVATICKET e online, collegandosi al sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolifc.vivaticket.it/index.php utilizzando la sola modalità “stampa a casa”. In questa fase sarà necessario inserire il proprio codice Fidelity della SSC Napoli.

2^ fase di vendita

Dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre 2024 fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre 2024, per il resto dei tifosi, fidelizzati e non fidelizzati della SSC Napoli

Biglietti in vendita in tutta la rete dei punti vendita VIVATICKET e online, collegandosi al sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolifc.vivaticket.it/index.php utilizzando la sola modalità “stampa a casa.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://empolifc.com/lo-stadio/

Regolamento uso stadio: https://empolifc.com/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-DUSO-CASTELLANI-COMPUTER-GROSS-ARENA-DI-EMPOLI-E-NORME-ETICHE.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://empolifc.com/wp-content/uploads/NORMATIVA-STRISCIONI-TAMBURI-E-MEGAFONI.pdf