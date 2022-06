UFFICIALE – Ge.Vi. Napoli Basket: ingaggiato il play Jordan Howard

Nato a Chandler, Arizona, il 6 gennaio 1996, Howard è un playmaker di 180 cm per 82 kg. Prodotto dell’Università di Central Arkansas, ha iniziato la sua carriera in G-League con le maglie dei Texas Legends e dei Raptors 905. Dopo le esperienze nei campionato di Portorico e Corea del Sud, ha disputato la G League con Capitanes de Ciudad de México, 15.4 punti per partita, tirando con il 46% da 3 ed un season high di 38 punti. Da Febbraio 2022 Howard ha giocato con lo Strasburgo, protagonista anche in Champions League. Nel Bet Clic Elite, ha realizzato 12.4 punti a partita in 21 minuti di utilizzo, 44% dalla lunga distanza. Ottime anche le sue statistiche in BCL, 14.6 p.p.g, con percentuali ancora una volta superiori al 40%.