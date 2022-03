UFFICIALE – Giudice Sportivo, Osimhen squalificato per una giornata. Multa per il Napoli

Il Giudice Sportivo ha annunciato i provvedimenti dopo l’ultima giornata di campionato, con la conferma della squalifica per Osimhen.

Questa la nota ufficiale del Giudice:

“Squalifica per una giornata effettiva di gara – OSIMHEN Victor, per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).”

L’attaccante quindi salterà la prossima partita, contro l’Atalanta, in programma il 3 aprile alle ore 15. Inoltre, per il Napoli c’è anche un’ammenda di 5 mila euro; il motivo è il seguente:

“Per aver omesso di impedire, al termine del primo tempo, la presenza di un dirigente nel recinto di giuoco che criticava in maniera irrispettosa il Direttore di gara.”