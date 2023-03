UFFICIALE – Napoli, ottime notizie da Meret e Lozano: il comunicato

Dopo il successo sull’Atalanta, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.