Ufficiale – Osimhen assente all’allenamento mattutino: il motivo

Quinto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro-Folgarida. In mattinata Antonio Conte ha guidato una parte squadra sul campo di Carciato nelle prove tattiche, sia sulla fase difensiva che sullo sviluppo e la finalizzazione. Un’altra parte della sua formazione, invece, si è limitata ad un lavoro in palestra.

Grande assente Victor Osimhen. Già nella giornata di ieri il centravanti nigeriano, uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato, si era allenato soltanto in palestra. Oggi, invece, ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare, come comunicato dal club azzurro stesso. Da valutare le sue condizioni in vista dell’amichevole di domani contro l’Anaune.

a cura di Tommaso Parrella