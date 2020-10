La scorsa settimana un calciatore della Primavera del Napoli era risultato al Covid-19, la squadra è stata messa in isolamento e per questo motivo la partita che era in programma sabato in casa contro il Pescara è stata rinviata a data da destinarsi. Una scelta inevitabile dato che la squadra azzurra allenata da Cascione (in foto) non si è allenata come avrebbe dovuto e la LNPB ha deciso di accogliere la richiesta di rinvio.