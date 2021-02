Ultime in casa Napoli relative ai tamponi sottoposti al gruppo squadra per il Covid-19. La totalità dei test ha dato esito negativo, fatta eccezione per Koulibaly e Ghoulam come comunicato dal club azzurro attraverso una nota sui social:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4e5fhBesTS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 9, 2021