Lo sviluppo del Coronavirus in Italia sta portando diversi problemi anche al mondo del calcio. È di oggi la notizia ufficiale dell’annullamento del prestigioso torneo “Città di Arco – Beppe Viola”, competizione al quale partecipano alcune delle migliori Under 17 in Italia.

Anche il Napoli Under 17 avrebbe dovuto partecipare a questo torneo ed era stato inserito nel girone con Atalanta, Bologna e Rappresentativa Under 17 Lega Pro (A). Brutta notizia per il mondo del calcio giovanile.