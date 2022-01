UFFICIALE – Younes per ora torna al Napoli, risolto il contratto con l’Eintracht Francoforte

L’Eintracht Francoforte ha annunciato di aver anticipatamente risolto il contratto di prestito con Amin Younes. Fa momentaneamente ritorno a Napoli quindi l’esterno offensivo tedesco, che ha, con il club azzurro, un contratto fino al 2023 anche se è atteso il suo trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore si era trasferito a Francoforte nell’estate 2020 e l’accordo era quello di un prestito biennale. Nella passata stagione Younes ha raccolto 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup. Per il giocatore quest’anno soli 37 minuti a inizio agosto in coppa nazionale, una panchina all’esordio in Bundesliga senza entrare e poi l’esclusione dalla lista.

Eintracht Francoforte, SSC Napoli e Amin Younes hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto di prestito valido fino al 30 giugno 2022 – si legge sul sito ufficiale dell’Eintracht Francoforte -. Dopo la pausa estiva, Younes ha giocato per l’ultima volta in trasferta nel primo turno della DFB Cup contro l’SV Waldhof Mannheim. Il direttore sportivo Markus Krösche ha affermato: “Dall’autunno scorso tutte le parti coinvolte hanno lavorato a una soluzione comune della situazione – e ora hanno raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le squadre: per il giocatore, Napoli e, ultimo ma non meno importante, Eintracht Francoforte. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro”.