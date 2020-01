Under 15, Napoli-Ascoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli non convince nella gara contro l’Ascoli ma porta a casa i tre punti grazie alla zampata di Carbone in pieno recupero. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IOVINO 6,5: L’Ascoli non è mai realmente pericoloso, però, quando è chiamato ad intervenire in uscita si fa trovare pronto, anche fuori area in anticipo su Cavallin.

ROMANO 5,5: Lavora bene in fase difensiva, può fare di più in quella offensiva, il Napoli spinge poco in ampiezza con gli esterni bassi. (Dal 34′ s.t. Russo D. s.v.: Circa cinque minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

DI LAURO 6,5: Attento in fase difensiva, a livello offensivo si fa vedere con un buon cross per Solmonte al 13′ della ripresa. (Dal 34′ s.t. Vigliotti s.v.: Circa cinque minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

MANZO 6: Domina nel gioco aereo, anche sulle palle inattive. E’ attento, copre bene gli spazi in difesa, in tutte le situazioni.

MAZZONE 6: L’Ascoli attacca poco, è quasi mai pericoloso, ha una discreta organizzazione di gioco ma è poco incisivo negli ultimi trenta metri. Mazzone se la cava bene al centro della difesa e s’adatta discretamente anche quando Sorano lo sposta nel ruolo di terzino destro.

PELUSO 5,5: Nel 4-2-3-1 di Sorano fa fatica davanti alla difesa nel supportare le due fasi, soffre soprattutto nella circolazione del pallone. (Dal 1′ s.t. Carbone 7: Realizza il gol che decide la partita e questo gesto nasce in tutta la ripresa quando riempie l’area di rigore nel modo giusto anche se in più occasioni gli manca il coraggio d’andare al tiro)

VISCONTI 6,5: È tra i più propositivi, ha rapidità di palleggio e qualche buona intuizione, come l’uno-due con Cuciniello che porta al tiro respinto da Raffaelli al 21′. Rimedia un infortunio al 10′ della ripresa, l’auspicio è che possa rientrare al più presto. (Dal 10′ s.t. Balestriere 6,5: Entra bene in campo, è propositivo, si rende anche pericoloso con qualche tiro dal limite dell’area)

CUCINIELLO 6,5: Il migliore in campo nel primo tempo, impegna in più di un’occasione il portiere dell’Ascoli Raffaelli. (Dal 1′ s.t. Miele 5,5: Appare abbastanza statico, deve essere più incisivo)

LORENZO RUSSO 6,5: Parte sotto tono, non sembra in giornata, poi, però, cresce nel corso della gara, entra nel vivo della sfida e non ne esce più e il gol di Carbone nasce da un suo tentativo di rovesciata.

SOLMONTE 6: Si muove tanto e, infatti, si rende pericoloso in più di un’occasione, però, fallisce tanto sotto porta. (Dal 20′ s.t. Tortora 6,5: È molto attivo, vivace, si muove tanto a ridosso dell’area avversaria e molti presupposti nascono dal suo contributo tecnico)

MILO 6: Sta dentro la partita, si fa vedere molto e prova soluzioni per scuotere la lentezza e l’avarizia d’idee della squadra, soffre in mezzo al campo in un ruolo non suo nel corso della ripresa.

SORANO 6: Il Napoli vince ma la prestazione è deludente, il gioco latita, la squadra va in confusione nell’interpretazione del 4-2-3-1, nel primo tempo vive solo delle fiammate di Cuciniello. Nella ripresa prova a cambiare ma la prova della sua Under 15 non migliora, però la squadra ha il merito di non mollare e al primo minuto di recupero viene premiata.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI: Iovino 6,5; Romano 5,5 (dal 34′ s.t. Russo D. s.v.), Manzo 6, Mazzone 6, Di Lauro 6 (dal 34′ s.t. Vigliotti s.v.); Peluso 5,5 (dal 1′ s.t. Carbone 7), Visconti 6,5; Cuciniello 6,5 (dal 1′ s.t. Miele 5,5), Russo 6,5, Milo 6; Solmonte 6 (dal 20′ s.t. Tortora 6,5). All. Sorano 6

ASCOLI: Raffaelli; Regnicoli, Ripani, Zoboletti, Cacciatore, Viti, Ribaudo, Flaiani, Fratini, Carano, Cavallin (dal 18′ s.t. Menna 6). A disp.: Marcucci, Troiani, Andreucci, Strappini, Di Donato, Accorsi.

Marcatore: Carbone (Na) al 36′ s.t.

Ammoniti: Menna (As),Manzo (Na), Peluso (Na), Visconti (Na)