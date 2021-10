Under 15: Napoli-Benevento 0-1, ecco le pagelle di Iamnaples.it

L’Under 15 di Gennaro Sorano perde con i pari età del Benevento, che passano al Kennedy grazie a un gol nel primo tempo di Borrelli. Azzurri poco in partita nella prima frazione, nel finale provano una reazione nervosa che non porta al gol. Il Benevento resiste e termina il match in 9. Azzurrini raramente pericolosi, le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6 Poco impegnato dagli attaccanti del Benevento, nell’occasione del gol viene beffato da una deviazione della sua difesa che lo mette fuori causa.

LUPACCHIO 5.5 Disattento nel primo tempo in un paio di occasioni, nella ripresa cresce assieme a tutta la squadra.

ROCCO / GAROFALO 5.5 Tutto il reparto difensivo è disattento nell’occasione del gol beneventano, per il resto il match di contenimento è sufficiente per i due centrali di difesa.

DISTRATTO F. 6 Prestazione sufficiente per il terzino sinistro azzurro che ci mette voglia e corsa anche se non sempre con precisione.

ARZILLO 6 È il migliore del centrocampo azzurro, prova qualche buono spunto in fase offensiva, servendo bene le punte che non sempre rispondono presente. (30′ s.t. RAIOLA s.v.).

CIMMARUTA 5.5 Prestazione quasi sufficiente, è meglio in fase difensiva che di impostazione. Fa un buon lavoro sporco dava ti la difesa, ma manca la geometria per la costruzione dal basso. (30′ s.t. CANNAVACCIUOLO s.v.).

NAPOLETANO 5.5 Il 10 azzurro parte lento, con poche giocate degne di nota. Cresce leggermente nel finale.

SORRENTINO 6 Pochi spunti in fase offensiva, ma tanto agonismo e voglia di combattere che gli fanno meritare la sufficienza. (19′ s.t. GIGLIO 6 Dá un po’ di brio all’attacco, anche se per pochi minuti si fa vedere in più di un’occasione e almeno ci prova al 27′ con un sinistro a lato).

PICCA 5 Molto spesso ingabbiato dalla difesa sannita, va al tiro giusto in un paio di occasioni e non è preciso. (19′ s.t. IOVINE 6 Assieme a Giglio riesce a dare un po’ di brio nel forcing finale azzurro, con qualche grattacapo per la difesa sannita). DISTRATTO D. 5 Mai in partita, evanescente e poco incisivo sulla fascia sinistra. Lascia il campo a Capece a 15 min dalla fine. (30′ s.t. CAPECE s.v.).

A cura di Dario Gambardella