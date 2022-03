Under 15, Napoli-Crotone 2-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli batte il Crotone 2-0 con un gol per tempo e a tre partite dalla fine della regular season è in testa alla classifica insieme al Frosinone e alla Roma, fermata sul 2-2 dal Benevento. Gli azzurrini di Sorano portano a casa dunque una vittoria importantissima in vista anche del prossimo duro impegno in trasferta contro la Lazio. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

Gisondi 6: Domenica tranquilla per l’estremo difensore azzurro che viene impensierito pochissime volte dagli attaccanti ospiti. Esce per infortunio dopo uno scontro di gioco. (Dal 7’st A. Sorrentino 6,5: Entra bene nel match e nega la rete a Fratto che avrebbe riaperto il match).

Lupacchio 6: Come l’altro collega di reparto spinge, chiude e si fa notare per delle ottime giocate. Riferimento per i compagni di reparto e non solo. (Dal 15’st Ponticelli 6: Entra e svolge nel migliore dei modi il compito affidatogli).

Rocco 6,5: Insieme a Garofalo compone una coppia difensiva importante, solida, decisa. Bravo ad impostare insieme ai compagni dal basso. (Dal 25’st P. Garofalo sv).

Garofalo 6,5: Solidità difensiva per il 6 della retroguardia azzurra. Trasmette sicurezza a tutto il reparto con la sua calma. Sempre attento, dalle sue parti non si passa.

F. Distratto 6,5: Solito motorino sulla fascia sinistra, poi dopo la serie di cambi va a fare il mediano nel centrocampo azzurro. Sfortunato ad inizio gara dopo uno spunto dei suoi.

Arzillo 6: Il centrocampista azzurro è duttile e sempre presente. Oggi partita più che tranquilla gestita alla grande. Da un suo cross morbido quasi ci scappava il secondo autogol di giornata… (Dal 25’st Esposito sv)

Napoletano 5,5: Il 10 azzurro oggi è sembrato un pò sottotono, ma non tira mai dietro la gamba quando si deve combattere. Ci si aspetta sempre qualcosa di pericoloso quando ha la palla tra i piedi.

Testa 6: Il regista azzurro detta i tempi di gioco senza grossi affanni abbassandosi e giocando palla dal basso smistandola al compagno sempre meglio posizionato. Bussola del centrocampo. (Dal 15’st Carofilo 6: Entra e insieme ai compagni tiene le poche folate offensive ospiti).

D. Distratto 5,5: Partita non delle migliori per lui. Sempre propositivo ma spesso impreciso e inconcludente. Riesce a rendersi pericoloso solo su un calcio piazzato a fine gara. Troppo poco.

Iovine 7: Il numero 9 che fa cose da numero 9. Il gol del 2-0 è una gioia per gli occhi. Destro al volo sotto l’incrocio, spettacolare. Ma non è solo il gol ma anche sportellate e capacità di tenere la palla e giocare per e con la squadra. (Dal 25’st Cacace sv).

P. Sorrentino 5: Sorano lo riprende per la postura ad inizio match, sbaglia troppo nei controlli e negli scarichi ai compagni. Partita da cancellare. (Dal 1’st Giglio 6,5: Entra bene e fa quel che gli chiede Sorano. Sul finire sciupa malamente l’occasione del 3-0 spedendo il pallone oltre la traversa).

Dai nostri inviati al complesso Kennedy, Salvatore Garofalo e Francesco Russo