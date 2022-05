Under 15, Napoli-Frosinone 1-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli saluta il campionato, cade agli ottavi di finale contro il Frosinone che vince 2-1 al Kennedy dopo il 2-2 dell’andata. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

SORRENTINO A. 6,5: Para il rigore a Fiorito, al 35′ è protagonista anche di una bella parata sulla punizione di Diodati. Nell’azione del rigore è un po’ ingenuo e paga il modo in cui approccia al tiro di Caliandro. Sul gol di Baptista forse poteva fare di più sul primo palo.

DI FIORE 6: Alterna il lavoro sulla fascia destra con quello da difensore centrale, nell’impostazione dell’azione sull’1-2 paga anche lui l’atteggiamento della squadra un po’ statico, quando il Napoli non è riuscito a cercare d’attaccare di più in ampiezza. (Dal 32′ s.t. Iovine s.v.: Un po’ di spazio nel finale, è troppo poco per meritare una valutazione)

GAROFALO P. 5: Non è giornata, al 31′ rischia l’espulsione su Fiorito, nella ripresa addirittura con un rinvio sbilenco poteva fare autogol senza l’intervento di Sorrentino, sul gol si fa bruciare sullo scatto da Baptista. (Dal 20′ s.t. Ponticelli 5,5: Prova ad aiutare il Napoli a risalire il campo, commette qualche errore nelle scelte palla al piede)

GAROFALO C. 6,5: In varie situazioni lavora bene in anticipo, riuscendo ad andare in pressione con i tempi giusti. In qualche occasione viene fuori con eleganza palla al piede.

DISTRATTO F. 6: Gli manca la lucidità in un paio d’occasioni, al momento dell’ultimo passaggio o della conclusione ma la prestazione è vivace, si propone con continuità, è una spina nel fianco per la difesa avversaria.

CIMMARUTA 6: Quando la squadra fino al gol del 2-1 aveva la capacità di muoversi a ritmi alti, c’era più movimento senza palla, da direttore d’orchestra ha lavorato bene, negli ultimi venti minuti in superiorità numerica ha fatto fatica come tutta la squadra. Al 20′ è sua la punizione che porta alla girata di Giglio e al salvataggio sulla linea di Riccone.

ARZILLO 5,5: A tratti fa un buon lavoro nel recupero palla, nel supporto all’azione offensiva, cala alla distanza. (Dal 20′ s.t. Esposito 5,5: Prova anche lui a rendersi pericoloso con qualche tiro dalla distanza)

DONATO DISTRATTO 6: Uno dei più vivaci nel proporsi negli spazi, nel cercare l’imbucata per i compagni come quando regala a Francesco Distratto la palla del 2-2 ma Marini nega al numero 3 azzurro la gioia del gol.

NAPOLETANO 5,5: Pochi spunti rispetto ad altre partite, sembrava non essere al massimo della forma.

GIGLIO 6,5: Fa il gol del pareggio e si propone più volte per cercare d’attaccare la profondità. (Dal 32′ s.t. Riccio s.v.: Pochi minuti nel finale di gara, è troppo poco per meritare una valutazione)

PICCA 6: Lavora bene nella protezione del pallone spalle alla porta, il gol di Giglio nasce da un suo spunto. Può far meglio nello scarico ma spesso non c’è stata armonia nel supporto dei compagni ai suoi movimenti.

SORANO 5,5: Il Napoli nel primo tempo ha giocato meglio del Frosinone, a tratti ha fatto vedere ritmi alti, buone idee di gioco soprattutto nello sviluppo tra le linee, il desiderio di fare la pressione alta. È mancata un po’ di lucidità dopo il gol del 2-1 anche in superiorità numerica, l’impressione poi è che in certi momenti della gara bisognava cercare di più di attaccare in ampiezza e non tra le linee.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Sorrentino, Di Fiore (dal 32′ s.t. Iovine s.v.), Distratto F., Cimmaruta, Garofalo P. (dal 20′ s.t. Ponticelli 5,5), Garofalo C., Distratto D., Arzillo (dal 20′ s.t. Esposito 5,5), Picca, Napoletano, Giglio (dal 32′ s.t. Riccio s.v.). A disposizione: Gisondi, Carofilo, Ponticelli, Rocco, Buzzella, Cannavacciuolo, Esposito, Riccio, Iovine. All. Sorano

Frosinone: Marini, Riccone, Tiberi, Diodati, Dolciami, Caliandro, De Filippis (dal 27′ s.t. Oscurato), Zorzetto (dal 35′ s.t. Cazora s.v.), Baptista (dal 35′ s.t. Tocci s.v.), Buonpane (dal 16′ s.t. Molignano), Fiorito. A disposizione: De Rienzo, Oscurato, Mariniello; Cazora, Tocci, Falli, Molignano, Lombardo, Belli. All. Mizzoni

A cura di Ciro Troise