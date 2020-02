Under 15, Napoli-Roma 0-0, le pagelle di IamNaples.it

Termina 0-0 il match di alta classifica tra Napoli e Roma. L’Under 15 di Sorano combatte contro i capitolini in un match maschio e giocato principalmente a centrocampo, con poche occasioni da gol notevoli. Prestazione solida degli azzurrini che rischiano di passare in svantaggio una sola volta nella ripresa, ma che hanno colpito anche una traversa. Pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IOVINO 6 Prestazione positiva per il numero 1 azzurro, che compie qualche buon intervento (su Mulè nel primo tempo e Bolzan nella ripresa). Mezzo voto in meno per l’errore commesso a inizio primo tempo, quando una sua uscita a vuoto stava portando la Roma in vantaggio.

D’AMORA 6 Poco presente in fase offensiva, bene quando si tratta di coprire. (30′ s.t. ROMANO s.v.).

MAZZONE 6 Bravo nel gioco aereo, non va mai in sofferenza. (8′ s.t. MANZO Mezz’ora in campo al posto di Mazzone, ordinato).

D’AVINO 6 Prestazione solida per il centrale di difesa azzurro. La retroguardia di Sorano regge bene, lui ha il merito di salvare sulla linea un tiro di Tarantino a inizio ripresa.

DI LAURO 6 Più offensivo del compagno di reparto di destra D’Amora, dialoga meglio con il centrocampo in fase offensiva.

CARBONE 6 Rispetto al suo collega di sinistra Vilardi ha il compito di mantenere l’equilibrio a centrocampo. Partita sufficiente, sostituito al 20′ della ripresa da Musto. (20′ s.t. MUSTO s.v)

PELUSO 6 Tiene bene le fila del gioco e disputa una partita di sostanza. Il numero 4, in una partita che si gioca prevalentemente a centrocampo fa bene il suo lavoro.

MILO 6.5 Tra i migliori del suo Napoli, in fase offensiva crea fastidi alla retroguardia giallorossa. È tra i più attivi e crea qualche occasione da rete per i compagni davanti. In particolare manda al tiro Solmonte nel primo tempo, al 20′, ma la fortuna nega il gol al Napoli.

RUSSO 5.5 Dovrebbe essere la miccia dell’attacco azzurro, ma il numero 10 non è in grande spolvero. Il trequartista non dialoga al meglio con Vilardi e Solmonte, spesso viene fermato dalla difesa della Roma. Si vede al tiro in una sola occasione nei primi minuti.

VILARDI 5.5 Seconda punta di sostegno al numero 9 Solmonte, il numero 7 azzurro, tra o migliori della sua squadra, oggi non 3ra in giornata. Qualche errore di troppo soprattutto in fase di appoggio. Sostituito nella ripresa (20′ s.t. MIELE s.v.).

SOLMONTE 6 Prestazione sufficiente per il numero 9 azzurro, che lotta molto in area di rigore. Gli arrivano pochi palloni giocabili, al 20′ del primo tempo colpisce una traversa, complice la deviazione del difensore avversario Bouah. Ci prova anche con una rovesciata, sempre nella prima frazione. Cala alla distanza, sostituito a pochi minuti dal termine. (30′ s.t. TORTORA s.v.).

ALL.: SORANO 6 Presenta in campo un Napoli solido, che rischia in una sola occasione di subite un gol dalla Roma. Prestazione comunque discreta per gli azzurrini, che mantengono il primato contro un buon avversario, nonostante qualche carenza offensiva.