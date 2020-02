Under 15, Napoli-Salernitana 2-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli ottiene il secondo pareggio consecutivo in casa, dopo la Roma anche la Salernitana strappa un pareggio al Kennedy. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6,5: All’ultimo istante si supera con il colpo di reni che gli permette di deviare sulla traversa la punizione di Nicoletti, si fa trovare pronto quando è chiamato in causa, non ha responsabilità sui gol.

ROMANO 5,5: In alcune situazioni in fase difensiva è distratto come quando Cozzolino lo “brucia” sullo scatto in occasione del gol del momentaneo 1-1, spinge poco, potrebbe farlo molto di più. (Dal 20′ s.t. Miele 5,5: Sorano lo schiera per aumentare il peso offensivo della squadra, si nota poco negli ultimi venti di gara circa compreso il recupero in cui ha la possibilità d’incidere)

D’AVINO 5,5: La rapidità e la vivacità di Cozzolino mettono in ansia la difesa del Napoli, in qualche situazione non è molto efficace nell’uno contro uno lasciando troppo spazio al numero 9 granata.

MANZO 5: Commette un errore che incide sulla partita, nell’azione del gol del momentaneo 1-2 sbaglia la scelta e concede a Cozzolino la possibilità di calciare indisturbato. (Dal 30′ s.t. Mazzone s.v.: Meno di dieci minuti per lui, è troppo poco il tempo a disposizione per valutare la sua prestazione)

DI LAURO 6: In fase difensiva si lascia andare a qualche errore come nell’azione del gol del 2-1 quando sbaglia l’intervento e Melella riesce a servire Cozzolino in area di rigore. Realizza delle ottime giocate in fase di possesso come il lancio con cui mette Solmonte a tu per tu con il portiere avversario.

PELUSO 5,5: Non riesce a conquistare il dominio della mediana, la conduzione del palleggio non è rapida e fluida come in altre gare. Rimedia un cartellino giallo evitabile.

MILO 6,5: Ha delle buone intuizioni come quando al 19′ della ripresa mette Vilardi a tu per tu con il portiere avversario. Sui calci piazzati anche realizza qualche traiettoria interessante, in alcuni casi costringe Allocca ad uscire con i pugni.

LORENZO RUSSO 7,5: Inventa una magia fantastica nel primo tempo, grazie ad essa il Napoli va in vantaggio, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi, anche il rigore nasce da una sua giocata sui cui sviluppi arriva il fallo di mano di Gallo.

VILARDI 6,5: S’accende a tratti il suo talento, nel primo tempo non riesce ad incidere, nella ripresa inventa delle buone giocate come l’assist per Lorenzo Russo al 1′ o l’uno contro uno su cui ci sarebbe calcio di rigore per il fallo di Fasano e anche nell’azione costruita al 19′ con Milo. (Dal 30′ s.t. Cuciniello s.v.: Nel finale è molto propositivo ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

SOLMONTE 6: Nel primo tempo fa fatica a trovare gli spazi, a muoversi in armonia con i compagni di reparto, la sua prova cresce nella ripresa, al 4′ fallisce una grande occasione su lancio di Di Lauro, ha la freddezza di trasformare il rigore del 2-2.

TORTORA 5,5: Prova ad abbassarsi per giocare di più il pallone visto che il Napoli fa fatica a rendersi propositivo e ad alzare i ritmi ma non riesce quasi mai ad essere incisivo. (Dal 1′ s.t. Carbone 6,5: Assicura equilibrio e intensità a centrocampo, lavora abbastanza bene sulla sua catena)

SORANO 5: La squadra nel gioco sta vivendo un’involuzione da un mese, ha dei momenti in cui riesce ad esprimere molto poco in termini di proposta di calcio e di ritmo. Fa la scelta giusta quando nell’intervallo da equilibrio e, infatti, nella prima parte della ripresa il Napoli cresce tanto, non è sembrata positiva la decisione di passare all’insolita difesa a tre trasformando ancora gli equilibri della squadra.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI: Pellino, Romano, Di Lauro, Peluso, D’Avino, Manzo, Vilardi, Milo, Solmonte, L.Russo, Tortora. Panchina: Iovino, D’Amora, D.Russo, Mazzone, Musto, Carbone, Cuciniello, Grieco, Miele. All. Sorano

SALERNITANA: Allocca, Gallo, Scognamiglio, Nicoletti, Fasano, Galietti, Celia, Landi, Cozzolino, Birra, Melella. Panchina: Di Stanio, Boffa, Salerno, Ientile, Chiumiento, Venturino, Di Masi, Fusco, Perilli. All.Cerrato

Marcatori: 14′ p.t. Lorenzo Russo (Na), 12′ e 27′ s.t. Cozzolino (Sa), 33′ s.t. Solmonte su rig. (Na)

Ammoniti: Peluso (Na), Gallo (Sa)

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo