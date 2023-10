L’Under 15 perde in casa contro il Sassuolo, incassa la terza sconfitta in campionato. La gara è equilibrata, la decide un gol del napoletano Compagnone cresciuto nella Real Casarea. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERONE 6: Sul gol può farci poco, è sul primo palo ma Compagnone spedisce il pallone proprio sotto l’incrocio dei pali con gran parte dello specchio della porta in cui poter indirizzare il pallone.

ZAPPALA’ 6: Profilo interessante, lavora bene soprattutto nella fase di non possesso, talvolta si propone anche sulla catena di destra in collaborazione con Scotti.

RAIA 5; Rimedia un’espulsione per un errore individuale, fino a quel momento la prestazione era discreta.

BRANCHIZIO 6: Complessivamente una buona prova in coppia con Raia.

GRAUS 5: Commette l’errore che porta al gol di Compagnone, è sfortunato nell’occasione perchè rimedia un infortunio muscolare. (Dal 26′ Chiaiese 5,5: Cerca di dare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco)

FERRIGNO 6: Buon lavoro in termini d’ordine, posizionamento anche a livello di coperture preventive e in generale nel lavorare sulle linee di passaggio degli avversari. (Dal 32′ s.t. Di Penta s.v.: Entra a pochi minuti dalla fine, è poco il tempo a sua disposizione per una valutazione credibile)

DE ROSA 6: Buon lavoro complessivamente, è dinamico, ha degli spunti interessanti come quando al 13′ della ripresa realizza il crosss che porta al palo colpito da Riccio.

SCOTTI 6,5: Il migliore dei suoi, crea qualche situazione interessante saltando l’uomo sia nel primo che nel secondo tempo.

RICCIO 6: Ha qualche spunto degno di nota e anche la migliore occasione della partita quando colpisce il palo di testa.

PREZIOSO 5,5: Fa tanta fatica ad incidere, potrebbe trovare il tap-in vincente dopo il colpo di testa di Riccio che si stampa sul palo. (Dal 22′ s.t. Pengue 5,5: Prova a dare un po’ di forza in più all’attacco ma l’espulsione al 28′ della ripresa cambia la partita)

CONDEMI 5,5: Non riesce a trovare il modo d’incidere, di essere al centro di occasioni importanti. (Dal 32′ s.t. Ragozzino s.v.: Ha pochi minuti a sua disposizione, troppo pochi per meritare una valutazione seria).

GALIZIA 6: La prestazione c’è, il Napoli è sempre in partita, la sconfitta è solo figlia di un episodio. Gli azzurrini avrebbero meritato il pareggio perchè soprattutto nella ripresa sono riusciti a creare delle situazioni pericolose come il palo di Riccio. Si può ovviamente migliorare ancora tanto soprattutto nella fluidità del gioco in fase di possesso.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Giovanni Annunziata