Under 16: Napoli-Benevento 0-2, le pagelle di Iamnaples.it

Doppia sconfitta per gli azzurrini. Anche l’Under 16 perde contro il Benevento. Un gol per tempo basta ai sanniti per archiviare la pratica. Il Napoli ha colpito due pali e sprecato troppe occasioni, con anche un po’ di sfortuna. Sanniti cinici.

Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUCA 6 Poco impegnato, sullo splendido gol di Ciprio non può nulla e nemmeno nella ripresa sul raddoppio.

PUZONE 5.5 Disattento e impreciso in più di un’occasione soprattutto nel primo tempo, cresce in fase difensiva nella ripresa. Sostituito a 5 dal termine. (35′ DE ROSA s.v.).

ESPOSITO 6 Buona prestazione assieme al compagno di reparto Gambardella. Ciprio è un cliente difficile, lo chiudono bene con attenzione.

GAMBARDELLA 6 Quanto scritto per Esposito, con l’aggiunta di tanta attenzione sulle palle alte.

DE CRESCENZO 6 Offre più spinta e qualità rispetto al suo corrispondente di destra Puzone, nella ripresa viene spostato a centrocampo nel ruolo di mezzala sinistra. Si fa vedere anche in fase offensiva con un paio di tentativi dalla distanza.

DE CHIARA 5.5 Il centrocampo soffre il maggior dinamismo del reparto avversario. Viene sostituito a inizio ripresa. (1′ st CEFARIELLO 5.5 Non riesce a dare la svolta di cui il centrocampo avrebbe bisogno).

BORRELLI 5.5 Come per De Chiara, troppa sofferenza in mezzo al campo. (1′ st AVVISATI Stesso discorso di Cefariello).

D’ANGELO 6 Meglio dei suoi compagni di reparto, fa un buon lavoro difensivo e spesso si fa vedere in appoggio all’attacco.

STASI 6 Non sempre attivo e dinamico sulla sua fascia, ha però il merito di essere andato vicinissimo al gol. Bello il suo sinistro parato prima da un miracolo di Gargiulo e poi fermato dal palo. Sostituito a 5 dal termine. (35′ s.t. VALENTINO).

PINZOLO 5 Poco incisivo, fa molto lavoro sporco ma in fase offensiva è spesso impreciso. Sostituito da Raggioli. (19′ RAGGIOLI 5.5 Entra bene in campo colpendo un clamoroso palo con una bella punizione a giro che scavalca la barriera a pochissimi minuti dal suo ingresso. Si divora l’occasione del pareggio poco prima dello 0-2 sannita).

MALASOMMA 5.5 Fa poco in fase offensiva, so fa vedere nella ripresa con un bel tiro a giro che termina alto. Sostituito a 5 dal termine. (35′ CAMPANILE s.v.)