Under 16, Napoli-Bologna 3-3. Le pagelle di IamNaples.it

Un Napoli sfortunato prima doma il Bologna, poi si fa raggiungere. L’espulsione di Distratto F. lascia gli azzurrini in 10 e da 3-1 si arriva al 3-3 finale. Nel Napoli fanno tutto Napoletano, ispiratissimo con una doppietta e Distratto D. Che ribaltano l’iniziale vantaggio di Negri, poi è di nuovo il momento del Bologna in gol con Toni e De Luca. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6 Poco impegnato fino all’espulsione di Distratto F., è sicuro quando viene chiamato in causa. Non può nulla sui 3 gol del Bologna, nel finale viene chiamato agli straordinari.

MINOPOLI 6 un’ora abbondante di tranquillità l, resta più bloccato rispetto a F. Distratto, nel finale resta sempre dietro per dare manforte.

GAROFALO P. 6 Allontana un pericolo al 18′ del primo tempo con una buona chiusura. Lavora bene insieme al compagno di reparto Amendola. Assieme a tutta la difesa cade con il Napoli in 10.

AMENDOLA 6 Tiene bene il reparto con P. Garofalo, negli ultimi venti minuti il Napoli perde le certezze e capitola in dieci uomini.

DISTRATTO F. 5 Non riesce a tenere il velocista Negri nell’occasione dello 0-1, il numero 10 è velocissimo e lo supera. Per il resto una buona partita di spinta sulla sinistra, arriva spesso sul fondo, come al 12′ della ripresa quando piazza l’assist per il gran gol degli Napoletano. Macchia la sua partita lasciando la squadra in 10 per doppia ammonizione a metà ripresa, un voto in meno per l’espulsione che fa perdere le certezze agli azzurri.

ARZILLO 6 Mette in campo forza e quantità, non si tira mai indietro nei contrasti. Resta a terra per più di un minuto nel primo tempo, ma si rialza. Partita di sostanza.

CIMMARUTA 6.5 Sempre nel vivo del gioco, cuce bene l’azione con tanta qualità. Ha un buon piede e lo fa vedere al 30′ con un bel tiro dalla distanza che termina alto. Ottima prestazione, il play basso merita un’ampia sufficienza. Ammonito nel finale

CANNAVACCIUOLO 5.5 È il meno in forma del reparto, si vede meno rispetto ai due compagni di centrocampo. Lascia il campo a Carofilo. (22′ s.t. CAROFILO Entra con il Napoli per dare forza alla difesa).

NAPOLETANO 7 Ci prova subito dopo tre minuti con un tiro improvviso, ma Sclano si oppone. Meravigliosa l’azione imbastita con Distratto D., un uno-due rapidissimo che porta la sua firma sul gol dell’1-2. Funziona benissimo l’asse con Distratto D., I due si rendono pericolosi anche a inizio ripresa. Trova un golazo al 12′ della ripresa quando raccoglie il cross di Distratto F., capitalizzandolo con una semirovesciata che significa doppietta.

PICCA 6 Tiene alto il reparto, ha poche occasioni ma fa tanto lavoro di fisico. Ci prova a inizio ripresa con un tiro centrale e poco pericoloso per il portiere rossoblù. Sostituito nel finale. (32′ s.t. GIGLIO s.v.).

DISTRATTO D. 7 Primo tempo da urlo. Punizione perfetta al 32, supera la barriera con uno splendido destro a giro per il gol del pareggio. Bravo anche in occasione del gol del vantaggio, quando dialoga alla perfezione con Napoletano. Ci prova anche a inizio ripresa con un sinistro alto.