Under 16, Napoli-Fiorentina 0-4. Le pagelle di IamNaples.it

Poker Fiorentina ai Kennedy. Nella gara d’andata dei quarti di finale del campionato Under 16, gli azzurrini di Malafronte cadono in casa cedendo 0-4 a un’ottima Fiorentina. Le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 5.5 Non ha colpe sui gol, avrebbe forse potuto fare qualcosa in più sul terzo, che era comunque un tiro molto potente e ravvicinato.

PUZONE 5 Troppo leggero in difesa, poco presente avanti. Giornata da dimenticare non solo per lui, ma per tutto il reparto difensivo. (36′ SPARAVIGNA s.v.).

ESPOSITO 5 Commette il fallo che porta al calcio di rigore dello 0-1 viola, per il resto soffre molto Fiorini e gli attaccanti viola.

GAMBARDELLA 5.5 Meglio di Esposito, paga comunque la giornata difensiva negativa e l’ottima vena degli avanti viola. Porta a segno qualche chiusura degna di nota.

DE CRESCENZO 5.5 Poca spinta sulla sinistra, dal suo lato un ottimo El Dib gli da spesso fastidio.

STASI 5.5 Raramente arriva in area di rigore, nel primo tempo un suo tiro è stato probabilmente deviato con un braccio da un difensore viola. (28′ s.t. PINZOLO s.v.).

DE CHIARA 5.5 Qualche buon cambio di gioco, come nella ripresa quando lancia Malasomma e poco altro. A centrocampo soffre. (28′ s.t. BORRIELLO s.v.).

D’ANGELO 5 Lui e De Chiara non riescono a fare filtro a centrocampo e la squadra soffre nel settore nevralgico del campo.

MALASOMMA 5.5 Si fa vedere raramente sula fascia sinistra, non riesce ad offrire un buon apporto agli attaccanti. Ci prova nella ripresa al minuto 18, viene sostituito nel finale. (36′ s.t. VALENTINO s.v.).

PARISI 5 Gioca sulla trequarti, non riesce mai ad accendere la miccia. Si vede molto poco. (16′ s.t. BORRELLI 5 Messo in campo negli ultimi 20, si nota poco il suo apporto).

RAGGIOLI 5 Ci prova in qualche occasione di testa, ma viene chiuso senza problemi dalla difesa viola. A tratti molto solo in avanti.