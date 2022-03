Under 16, Napoli-Roma 0-1: Ecco le pagelle di IamNaples.it

1 Petrone 4,5 Nell’economia del match pesa tantissimo il suo errore al 6° della ripresa che spiana la strada a Nardozi per lo 0-1 della Roma. Non deve compiere parate nell’arco del match, dopo l’errore sbaglia qualche lancio nella partenza dal basso.

2 Puzone 5,5 Cerca di spingere sulla destra ma poche volte riesce ad affondare così come il suo opposto. Spesso lancia lungo in avanti alla ricerca della prima punta, impreciso.

3 De Crescenzo 6 Sulla sinistra lavora bene con Malasomma soprattutto nel primo tempo, nella ripresa cala un po’ fisicamente ma cerca di non perdere la lucidità giocando sempre a due tocchi

4 Borrelli 6 Uno dei pochi nella squadra di Malafronte a giocare sempre palla a terra, perde pochi palloni ma rischia poco la giocata. (Campanile 6 Ha sui piedi al 25esimo della ripresa il pallone dell’1-1 ma il suo tiro viene deviato in corner dalla difesa giallorossa)

5 Esposito V. 6 Lavora bene in fase difensiva così come i suoi compagni, un po’ di superficialità in fase di impostazione, regala qualche pallone di troppo agli avversari.

6 Gambardella 5,5 Compie il fallo da cui proviene la punizione del gol giallorosso, troppo energico nel chiudere il numero 11 della Roma. Nel complesso la sua partita è buona, non compie sbavature. (Cefariello 5,5 Non riesce ad entrare in partita, la gara è spezzettata e le occasioni per mettersi in mostra sono davvero poche)

7 Malasomma 6,5 I pericoli del Napoli partono dai suoi piedi, dona imprevedibilità con la sua velocità ed inserimenti alle spalle della difesa avversaria.( Dal 19′ Borriello 5,5 Non riesce ad entrare in partita, i suoi 20 minuti non regalano sussulti)

8 De Chiara 6 è l’ultimo a mollare, lotta su ogni pallone e regala qualche assist interessante ai compagni. Finisce la partita stremato anche se nel secondo tempo cala come tutta la squadra

9 Raggioli 5 Lotta su ogni palla sporca che gli arriva in avanti, tantissime. Quasi mai esce vincitore con i difensori della Roma che lo controllano agevolmente.

10 Parisi 5,5 Non riesce a trovare spunti interessanti per far male alla difesa rocciosa della Roma. Tra le linee viene sempre chiuso e mai trova la giocata illuminante per mandare in porta i suoi compagni (Dal 19′ Pinzolo 6 Entra con tanta grinta e va a fare la seconda punta vicino Raggioli, non riesce ad essere incisivo ma lotta su ogni palla)

11 D’Angelo 6,5 Le sortite offensive azzurre partono tutte da delle sue idee. Sia al quarto del primo tempo che al 25esimo della ripresa offre due cioccolatini da mettere in porta, sprecano i suoi compagni.

MALAFRONTE 6: La squadra parte forte, nei primi 20 minuti il ritmo è alto e la Roma ci capisce ben poco. I giallorossi vengono fuori alla distanza ed il gol al sesto della ripresa di Nardozi taglia le gambe alla squadra. Cerca di dare una svolta al match con alcuni cambi che però non si rivelano vincenti