Under 16, risultati e classifica: il Napoli a -3 dal secondo posto

L’Under 16 del Napoli espugna il campo di Benevento, riscatta la sconfitta dell’andata e rimane in lotta per il secondo posto. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste passano per i play-off, fanno un turno in più. Ecco i risultati e la classifica:

FROSINONE-COSENZA 1-1 RETI: LAZIO-LECCE 3-0 RETI: BENEVENTO-NAPOLI 1-3 RETI: CROTONE-REGGINA 1-1 RETI: SALERNITANA-ROMA 0-3 RETI:

CLASSIFICA

GIRONE D P G 37 14 LAZIO 33 14 ROMA 30 14 NAPOLI 27 14 BENEVENTO 17 14 REGGINA 13 14 LECCE 12 14 CROTONE 11 14 FROSINONE 10 14 COSENZA 5 14 SALERNITANA

Prossimo turno: Napoli-Crotone, 20 marzo 2022