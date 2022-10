Under 16, Napoli-Ternana 3-3. Le pagelle di IamNaples.it:

Un match spumeggiante quello tra Napoli e Ternana. L’Under 16 di mister Annunziata pareggia 3-3 ai Kennedy. Dopo il vantaggio ospite nel primo tempo succede tutto nella ripresa con ben cinque gol. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 5.5 Poche colpe sui primi due gol, sul terzo poteva fare meglio. Si riscatta nel finale con un grande intervento che salva il risultato.

LUPACCHIO 5 Turella dal suo lato è una furia, soprattutto nel primo tempo. Il terzino azzurro soffre la velocità dell’esterno rossoverde va in difficoltà. Arriva al tiro in un’occasione. (32′ s.t. CAROFILO s.v.)

DI FIORE 5.5 Giornata complicata per la difesa azzurra, i due centrali non vivono momenti felici. (32′ s.t. ARICÒ s.v.)

GAROFALO 5.5 Qualche buon intervento di testa e qualche buona chiusura, soffre la velocità degli attaccanti umbri.

DISTRATTO F. 6 Partita ordinata sulla fascia, qualche buono spunto e progressione e poca differenza dietro.

ARZILLO 6 Gioca box to box, fa discretamente entrambe le fasi.

ESPOSITO 5.5 Playmaker di centrocampo nel 4-3-3 di Annunziata, a tratti è troppo leggero. (32′ s.t. MINOPOLI s.v.)

NAPOLETANO 6.5 Fa ripartire il Napoli con un gran gol, è grazie alla sua invenzione che gli azzurri si rialzano sulle ali dell’entusiasmo. Un buon match a centrocampo, con qualche trama interessante.

TESTA 5.5 Nella ripresa si divora un gol praticamente fatto ma sforna un paio di buoni assist, nel primo tempo si vede poco. (18′ s.t. RICCIARDI 6 Buon ingresso in campo, quando gli schemi stavano per saltare).

PICCA 5.5 Primo sotto tono azzurro, gli arrivano pochi rifornimenti offensivi. Nella ripresa va meglio, ma in un paio di occasioni si fa anticipare dal portiere. (18′ s.t. IOVINE 6.5 Entra e segna con un colpo di tacco sotto porta, dando al Napoli il vantaggio e l’illusione di poter vincere il match).

DISTRATTO D. 6.5 Primo tempo anonimo, nella ripresa il Napoli ha più breve offensiva e ne beneficia anche lui. Segna il gol del 2-2 con un bel colpo di testa.