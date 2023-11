Under 16, Napoli-Torino 1-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli riesce a raggiungere il pareggio in pieno recupero contro il Torino, portando a casa il quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi e una vittoria). Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUGLIESE 6,5: Quando è chiamato in causa, si fa sempre trovare pronto. È attento sulla conclusione di Falasca nel primo tempo, bravissimo su quella di Luongo nella ripresa. Sul gol, invece, non può far nulla.

CAPOZZOLI 6: Prova attenta a livello difensivo, talvolta si propone anche a livello offensivo come in occasione del tiro ad inizio ripresa.

ZAPPETTINI 6: Buona prova sotto il profilo dell’intensità, dell’applicazione, del contributo in entrambe le fasi.

MARCIANO 5,5: Talvolta sbanda nella tenuta della posizione, soprattutto nel leggere il lavoro di Falasca, centravanti che si rende protagonista di movimenti che coprono tutto il reparto.

SARDO 6: Buona prova, intensa, attenta, precisa. Si destreggia bene anche quando batte le rimesse laterali realizzando proprio dei cross.

PRISCO 6: Cerca di prendere il controllo delle operazioni in cabina di regia, ci riesce a tratti.

D’ANGIO’ 5,5: Riesce in poche occasioni a rendersi propositivo con costanza per il palleggio o gli inserimenti senza palla. (Dal 29′ s.t. Favicchio 7: Ha un impatto importante sulla partita, indirizza di testa il pallone a Pignarosa per il gol del pareggio. Trasferisce freschezza, vivacità, visione di gioco e qualità tecnica)

MAIDA 6: Qualche buono spunto come quando allarga il gioco per Capozzoli al primo minuto della ripresa.

ESPOSITO 6: S’accende a tratti, nel primo tempo va al tiro di sinistro ma non trova la porta. (Dal 36′ s.t. Buonaiuto s.v.: Quattro minuti più recupero per il difensore azzurro, è troppo poco per avere una valutazione seria)

CHIOCCA 5,5: Combatte tanto con il fisico, cerca di porsi come riferimento muovendosi sia spalle alla porta che svariando su tutto il fronte offensivo. Non riesce ad incidere come vorrebbe. (Dal 20′ s.t. Aprea 6: Aumenta il peso offensivo, aiuta i compagni nell’aumentare la sostanza lì davanti)

CHIUMMARIELLO 5,5: Combatte su vari palloni ma non riesce ad incidere, nel primo tempo ha una situazione pericolosa di testa. (Dal 1′ s.t. Pignarosa 7: È l’uomo della partita in chiave Napoli, realizza il gol del pareggio al 41′ della ripresa)

ANNUNZIATA 6,5: Quattro risultati utili consecutivi in un girone complicato non avvengono per caso, il Napoli non ha grande fluidità nel gioco e varietà di soluzioni, sul campo condizionato dalla pioggia era ancora più difficile oggi contro il Torino ma è una squadra che riesce a tener botta per fisicità, attenzione e determinazione.