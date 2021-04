Under 17, Napoli-Ascoli 2-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli torna in campo sei mesi dopo l’ennesimo stop imposto ad ottobre dalla pandemia e, in attesa di recuperare giovedì la trasferta di Pescara, ha cominciato con un successo battendo 2-1 l’Ascoli al Kennedy. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6: Sul gol può fare poco, rischia nel finale con un paio d’uscite pericolose.

MARCHISANO 7: Uno dei migliori in campo, è impressionante la crescita sotto il profilo fisico, anche nella corsa, abbiamo ammirato nuovamente un giocatore da seguire con attenzione in termini di prospettiva. Segna di testa il gol della vittoria.

PONTILLO 6,5: Lavora bene nel rompere la linea, è bravo anche spesso nei duelli, al 46′ sfiora il gol, colpisce la traversa di testa. (Dal 53′ D’Avino 6,5: Entra bene in partita, al 92′ sfiora anche il gol del 3-1)

HYSAJ 5,5: Inizia abbastanza bene, poi, però, ha un calo d’attenzione, perde alcuni palloni nella propria metà campo e con una scivolata avventata apre il campo all’Ascoli all’82’, interviene Boffelli sul primo palo sul tiro di Corvino. (Dall’83’ Picardi 6: Entra ed è attento in tutte le circostanze nel finale)

GIANNINI 6: Partita attenta in fase difensiva, potrebbe proporsi di più in quella offensiva.

SPAVONE 6,5: Fa girare bene il pallone davanti alla difesa, si fa condizionare un po’ troppo nel primo tempo dal pressing dell’Ascoli, ne viene fuori con autorevolezza nel corso della gara.

DE PASQUALE 6,5: Buona prova sotto il profilo dell’intensità, ha anche personalità nelle scelte, buoni spunti come la percussione al 60′ che s’infrange sul muro della difesa dell’Ascoli. (Dall’83’ Flora 6: Gestisce abbastanza bene il possesso palla quando è chiamato in causa)

DI DONA 6,5: Nel primo tempo è tra i più vivaci, costruisce sulla catena con Marchisano molti spunti interessanti con cross alla ricerca del peso offensivo di Pesce. (Dall’83’ Vilardi 6,5: Sulla fascia destra ha degli strappi, consente al Napoli di guadagnare campo, entra molto bene)

CARNEVALE 6: Qualche buono spunto sulla trequarti come un tiro dal limite dell’area al 27′ che potrebbe rivelarsi pericoloso dopo una deviazione. Deve stare con più continuità dentro la partita, talvolta c’era bisogno che venisse di più incontro ai suoi compagni per la costruzione del gioco. (Dal 74′ Russo 6: Lavora bene davanti alla difesa, è ordinato e intelligente nella gestione del possesso palla)

MARRANZINO 7,5: Il migliore in campo. Dai suoi piedi arriva il gol dell’1-1, un’occasione che soltanto la parata di Maresca neutralizza, il calcio d’angolo che porta alla traversa di Pontillo e poi alla rete di Marchisano.

PESCE 6: Combatte con grande ardore, fisicità su ogni palla, gli manca l’acuto decisivo. Può fare di più, non è ancora nella migliore condizione, sicuramente migliorerà nelle prossime gare. È stato a lungo indisponibile causa Covid, poi mercoledì una decina di minuti in Primavera, il viaggio a vuoto a Crotone, ci sta che non sia al massimo.

CARNEVALE 6,5: Non è facile tornare in campo dopo sei mesi, la squadra è parsa solida, concentrata e in grado di proporre buone soluzioni di gioco. Gestisce le forze anche con intelligenza dalla panchina, bisogna lavorare sulle scelte nella costruzione soprattutto quando l’avversario è organizzato ma c’è tempo per migliorare.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Boffelli; Marchisano, Giannini, Pontillo (dal 53′ D’Avino), Hysaj (dall’83’ Picardi); De Pasquale, Spavone: Di Dona (dall’83’ Vilardi), Carnevale, Marranzino; Pesce. PANCHINA: Turi, Vilardi, Picardi, D’Avino, Tortora, Longobardi, Flora, Russo, Miele. All. Carnevale

ASCOLI (4-3-3): Maresca, Regini, Regnicoli, Spadoni (dal 67′ Nicolai), Rossi, Acciarri, Carano (dal 77′ Zagro), Gagliardi (dal 56′ Di Matteo), Maiga (dal 77′ Zoboletti), Manari (dal 77′ Corvino), Rizzi (dal 67′ Flaiano).. PANCHINA: Mancini, Zoboletti, Corvino, Di Matteo, Castorina, Nicolai, Zadro, Flaiano, Madri. All. Orsini

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo