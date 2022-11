Under 17, Napoli-Bologna 1-6. Le pagelle di IamNaples.it

Debacle azzurra contro un ottimo Bologna. I rossoblù segnano 6 gol al Kennedy, il Napoli lotta il primo tempo ma subisce due rigori, nella ripresa i ragazzi di mister Polise svaniscono e cadono sotto i colpi di Ravaglioli (che firma un poker), Tordiglione e compagni. Le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 5 Splendida parata con i piedi al 38′ su Gattor. Non riesce a intuire le direzioni dei due rigori di Ravaglioli, che lo buca in occasione dell’1-2: tiro potente, il portiere azzurro poteva fare forse qualcosa in più. Non può nulla sul poker, mentre sul quinto gol è troppo leggero.

SEQUINO 5 Commette un fallo in area di rigore all’undicesimo su Ravaglioli che permette allo stesso numero 9 di presentarsi sul dischetto per il gol del vantaggio rossoblu. Spostato più basso con il cambio modulo a metà primo tempo. Sostituito a inizio ripresa. (46′ PONTICELLI 5.5 Dopo un buon inizio cala come tutto il Napoli sotto gli attacchi ospiti).

ESPOSITO 5.5 Gli attaccanti del Bologna sono veloci e pericolosi, riesce a tenere botta, coadiuvato dal collaudato compagno di reparto Gambardella. Qualche buona chiusura, ma anche qualche fisiologica sbavatura contro avversari rapidi e forti.

GAMBARDELLA 5 Meno in palla del compagno di reparto, bene di testa, ma soffre la velocità degli attaccanti del Bologna.

STASI 5.5 Comincia da quarto a destra di centrocampo a tutta fascia, poi viene spostato esterno alto nel 4-2-3-1. Nella prima parte di primo tempo è ispirato, prova a lanciare due volte con precisione Raggioli, ma senza fortuna. Poi cala e viene sostituito al 55′. (55′ BALLABILE 5.5 Prova a dare verve, ma entra in un momento difficile. Ci prova con un destro a lato).

AVVISATI 5 Primo tempo complicato per lui, come per tutto il Napoli. Sostituito a inizio ripresa. (46′ BORRIELLO 5.5 Prova a dare la scossa a inizio ripresa, arrivando anche al tiro dopo pochi minuti dal suo ingresso. Quando il Bologna cresce va in difficoltà).

BORRELLI 5.5 Primo tempo discreto con qualche buona costruzione, nella ripresa perde la bussola e la concentrazione come tutti i suoi compagni.

DE CRESCENZO 5.5 Commette il fallo da rigore su Tordiglione che porta il Bologna all’1-3. Rigore però non solare, con il numero 10 rossoblù che ha un po’ accentuato la caduta. Parte alto a sinistra, poi viene abbassato come quarto di difesa. Esce nel finale. (87′ DE ROSA s.v.),

PARISI 6 Segna il gol del 2-1, è freddo sotto porta e bravo a non lasciarsi ipnotizzare dal portiere del Bologna Pessina. Ci prova nuovamente al 37′ e al 39′ ma senza fortuna. Nella ripresa si vede molto meno.

DE CHIARA 6 Ottimo assist per Parisi, che lancia con il contagocce per il gol del 2-1 azzurro. Lo spostamento nella posizione di trequartista puro lo aiuta, si trova più a suo agio rispetto ai primi minuti quando gioca più largo. Tra i migliori dei suoi nel primo tempo, cala come tutto il Napoli nella ripresa. (69′ CAMPANILE s.v. Entra nel momento più difficile, si vede poco).

RAGGIOLI 5 Primo tempo difficile, Stasi lo lancia in un paio di occasioni ma i difensori rossoblù lo fermano bene in velocità. Nella prima frazione non arriva al tiro, nella ripresa la musica non cambia. Fa però un buon lavoro fisico per la squadra. (69′ PINZOLO s.v. Gli arrivano pochissimi palloni giocabili).