Under 17, Napoli-Empoli 0-2: azzurrini ancora a secco di vittorie, le pagelle di IamNaples.it

Un ottimo Napoli deve arrendersi ad un Empoli fisicamente più robusto. I ragazzi di mister Galizia non riescono a trovare la prima vittoria stagionale, nonostante le diverse occasioni. Ecco le pagelle di IamNaples.it

PETRONE 5,5 Discreta partita per il portiere napoletano che non viene chiamato in causa spesso. Poteva però fare meglio sui due gol subiti. La respinta sul primo gol toscano e la dormita generale sul secondo pesano nonostante una prestazione tutto sommato sufficiente.

PUZONE 5,5 Stessa storia anche per lui. Un paio di errori fatali hanno macchiato una prestazione difensiva discreta.

DE CRESCENZO 6 Diverse sgaloppate sulla fascia sinistra da parte del terzino azzurro. Serve il compagno Stasi nell’occasione da rigore che ha generato le proteste azzurre.

ESPOSITO 5,5 Partita leggermente anonima per il capitano azzurro che non riesce ad imporsi difensivamente.

GAMBARDELLA 6 Sufficienza per il centrale difensivo azzurro, che varie volte prova ad aiutare i compagni in attacco. Sua l’ultima occasione per il Napoli all’82’ con un colpo di testa verso la porta avversaria.

DE CHIARA 6,5 Buona prestazione per il centrocampista classe 2006. Recupera tantissimi palloni e fa da diga al centro a campo. L’occasione nel primo tempo, fermata per fuorigioco, e l’Eurogol sfiorato alla ripresa, dimostrano che ha anche qualche spunto offensivo. Non sono bastati però agli azzurri.

AVVISATI 6 Insieme a De Chiara forma un vero muro a centrocampo, recuperando insieme al compagno tantissimi palloni. (75′ VALENTINO s.v.)

STASI 6 Rapido e veloce, crea molte occasioni. Insieme con De Crescenzo domina la fascia sinistra sia nel primo che nel secondo tempo ma, come tutto l’attacco azzurro, non riesce mai a concretizzare. (70′ BALLABILE s.v.)

PARISI 6,5 Forse lui è il vero cervello del Napoli. Dietro la punta Raggioli, le occasioni azzurre passano quasi sempre dai suoi piedi. Manca però un pizzico di precisione. L’occasione al 49′ del secondo tempo ne è la dimostrazione.

MALASOMMA 5,5 Come per il resto dell’attacco, anche lui ha creato tante occasioni, senza riuscire a metterla in rete. Protagonista di uno dei due presunti rigori richiesto dal Napoli. (75′ CAMPANILE Buona prestazione per l’attaccante azzurro che cerca di rimanere aggrappato alla partita. Sua l’occasione al minuto 91 con un bel tiro potente in porta)

RAGGIOLI 5,5 Lotta, corre e scalpita. Spesso in fuorigioco nelle tante occasioni create, spesso poco lucido. (70′ PINZOLO s.v.)