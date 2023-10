Under 17, Napoli-Juventus 1-4: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli non riesce ancora a fare punti ma contro la Juventus esprime una prova complessivamente buona, rimane in partita contro un avversario più forte nella profondità d’organico e più strutturato fisicamente fino al gol dell’1-3. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 5,5: Una buona parata sul tiro di Leone nella ripresa, qualche incertezza nella gestione del pallone con i piedi nel primo tempo.

CAUTERUCCIO 6: Lavora abbastanza bene sulla sua catena sia nella fase di non possesso che in quella propositiva, costruendo un paio di situazioni interessanti. (Dal 70′ Cufino 5: Non entra bene in partita, un suo rinvio errato determina di fatto il gol dell’1-3)

GAROFALO P. 5,5: In certe situazioni doveva lavorare meglio con la linea difensiva, più volte il Napoli apre troppo il campo facendo saltare i riferimenti.

GAROFALO C. 5,5: Può fare meglio sul primo gol, apre lo spazio a Leone in un’azione non irresistibile. Fa meglio quando viene dirottato sulla fascia sinistra, ispira il gol di Raiola.

DISTRATTO F. 6: È protagonista di un buon lavoro, è tra i più attenti a fare ciò che chiede l’allenatore, andare forte sui portatori di palla, anche a contrasto per ridurre il gap fisico con gli avversari.

LONGANO 5,5: Nei momenti più complicati, non riesce a prendere possesso della mediana, a tirar fuori la squadra dalla pressione della Juventus. (Dal 70′ Enoghegase 6: Entra in campo con l’approccio giusto, rischia anche di andare a segno di testa sugli sviluppi di un corner)

CIMMARUTA 6: È tra i più propositivi, uno di quelli che ha sempre una discreta intuizione quando ha il pallone tra i piedi.

LOMBARDO 6: Fa un po’ fatica a livello difensivo, sia negli uno che contro uno che quando c’è da recuperare campo. A livello offensivo, costruisce l’azione che porta alla traversa di Distratto D., realizza anche un tiro pericoloso. (Dal 42′ Raiola 6,5: Segna il gol che per otto minuti accende le speranze di rimonta, la capacità d’inserirsi con i tempi di gioco giusti può essere un’arma da sfruttare)

DISTRATTO D. 6,5: Uno dei migliori, si pone tra le linee e cerca di ispirare qualche proposta offensiva. Colpisce la traversa in una situazione che poteva cambiare la partita.

PICCA 6: Fa un buon lavoro fino a quando rimane in campo, combatte con i difensori avversari sia sotto il profilo della fisicità che della profondità. Deve uscire per motivi fisici nella parte finale del primo tempo. (Dal 42′ Iovine 6: Cerca di trovare spazi, va vicinissimo al gol che avrebbe portato il Napoli sull’1-1 al 63′)

GIGLIO 5,5: Cerca di supportare Distratto e Picca ma fa fatica ad incidere. Al 38′ non riesce ad arrivare in scivolata su un tiro di Lombardo. (Dal 46′ Cannavacciuolo 5,5: Il suo ingresso in campo coincide con la fase peggiore della gara per il Napoli, nei primi venti minuti della ripresa la Juventus prende il sopravvento, fa fatica ad incidere).

LIGUORI 5,5: Il Napoli rimane in partita fino al gol dell’1-3 perchè una strategia di gara c’è, si vede la preparazione sulla ricerca del pressing alto e forte, sull’attacco in verticale attraverso le catene laterali o con la palla alle spalle della linea difensiva ma gli zero punti in quattro partite dimostrano che c’è ancora tanto da lavorare. La squadra deve crescere nella lettura delle situazioni, è diventata ormai una prassi consolidata il gol subito ad inizio gara, un’abitudine da cancellare insistendo sull’approccio alla partita. Il gap fisico e tecnico rispetto ad altre squadre c’è, bisogna calarsi con la testa nella battaglia da fare in ogni gara per rialzare la testa.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo