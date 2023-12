Under 17, Napoli-Parma 2-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli finalmente, nell’ultima gara del girone d’andata, ha conquistato la prima vittoria in campionato. Batte 2-1 il Parma e aggancia la Reggiana, non è più sola all’ultimo posto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 7: Al 12′ realizza una buona parata su Plicco, poi è sempre attento e preciso nelle uscite. Sul gol di Lori non può fare nulla, su quelli annullati tira un sospiro di sollievo.

LUPACCHIO 6,5: Uno dei più continui dentro la partita, realizza tante diagonali difensive molto preziose.

CAUTERUCCIO 4,5: Si fa espellere in modo ingenuo cercando il dribbling nella propria trequarti e pagandolo poi con l’espulsione.

GAROFALO C. 6,5: Sia quando c’è da soffrire che da impostare il gioco, il suo contributo è evidente, lavora con grande attenzione nel tenere bene la linea difensiva.

DISTRATTO F. 6,5: Partita da capitano, leader, preciso nelle letture difensive e anche nella costruzione della manovra.

CANNAVACCIUOLO 6: Combatte per una sessantina di minuti, in mezzo al campo, destreggiandosi bene nelle due fasi. (Dal 67′ Arzillo 6: Aiuta la squadra sia in dieci che in nove uomini, il suo atteggiamento è lodevole)

CIMMARUTA 6,5: Nelle porzioni di partita in cui prende in mano il Napoli, si nota il suo lavoro per ordine tattico e gestione dei flussi di gioco. Dovrebbe avere maggiore continuità dentro le partite. (Dall’82’ Carofilo s.v.: Quindici minuti circa per l’azzurro, è troppo poco per fare una valutazione seria e credibile)

RAIOLA 6,5: Realizza il gol del raddoppio dopo una triangolazione con Picca, in generale è attento, dinamico, fornisce alla squadra dei buoni inserimenti. (Dal 67′ Esposito 6: Partecipa alla sofferenza finale per portare a casa la vittoria)

LOMBARDO 6: Uno spunto nella prima parte della gara, un tiro dalla distanza finito a lato e poco più. Esce all’intervallo, Liguori schiera Pasquale Garofalo per avere più equilibrio dopo l’espulsione di Cauteruccio. (Dal 46′ Garofalo P. 6,5: Mette a disposizione della squadra attenzione nelle letture e nella tenuta della linea difensiva)

PICCA 7: Protagonista assoluto, fa gol e assist. È il riferimento offensivo, fornisce qualità, visione di gioco e lettura giusta dei movimenti offensivi. (Dall’82’ Longano s.v.: Un quarto d’ora circa per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

DISTRATTO D. 6: Batte la punizione che porta al gol, trova altri spunti ma non con grande continuità. (Dal 77′ Giglio 4,5: Rimane in campo solo per sette minuti perchè commette un fallo da espulsione su De Simone, un’entrata sconsiderata, poco lucida)

LIGUORI 7: Ha il merito di tenere la squadra sul pezzo nonostante le difficoltà a causa dei risultati e delle assenze. La vittoria arriva con l’anima, lo spirito di gruppo e anche qualche buona giocata come la triangolazione che porta al gol del momentaneo 2-0.